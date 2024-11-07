84 yıllık tarihi fırın: “Dubai çikolatasını tatmak için sıra beklemeye gerek yok”

Son dönemde popülaritesi artarak adeta ülke gündemine oturan Dubai çikolatasına yerli üretimlerle yeni bir soluk katılmaya devam ediyor. Hem dünyada hem de Türkiye’nin dört bir yanında metrelerce kuyruk oluşturan Dubai çikolatasının ülkemizdeki ikinci adresi belli oldu. Geleneksel lezzetleri modern bir yorumla sunan Tarihi Safranbolu Fırını Kurumsal İletişim Direktörü Bahadır Ömür, son dönemde popülaritesi artan ve tadına bakmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu Antep fıstığı ezmesi ve tel kadayıf dolgulu Dubai çikolatası hayranları için müjdesini duyurdu. Dubai Çikolatası üretmeye başlayan 84 yıllık tarihi fırın, ziyaretçilerine sıra beklemeden alışveriş yapmayı vaat ediyor.

Tarihi Safranbolu Fırını Kurumsal İletişim Direktörü Bahadır Ömür, “84 yıldır köklü bir geleneği yürütüyoruz, 7 gün 24 saat taze ve lezzetli ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Güncel tatları takip ederken geleneksel tatların da devamlılığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medyanın yiyecek içecek sektörü üzerindeki etkisinin farkındayız. Son olarak ülkemizde de viral olan ve herkesin yemek için birbiriyle yarıştığı Dubai çikolatasını sunmaya başladık” dedi.

“SIRA BEKLEMEK İSTEMEYENLERE KAPIMIZI 4 ŞUBEMİZDE DE AÇTIK”

Tarihi Safranbolu Fırını Kurumsal İletişim Direktörü Bahadır Ömür, “Antep fıstığı ezmesi ve tel kadayıf dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasında hayat buldu. TikTok'taki bir yemek fenomeninin paylaşımıyla 100 milyondan fazla izlendi ve birden herkesin tadına bakmak istediği bir lezzet haline geldi. Türkiye Antep fıstığı yetiştirilmesi konusunda önemli bir değere sahip. Biz de tüm dünyanın konuştuğu Dubai çikolatasının İstanbul’da yenebilecek en iyi ikinci yeriyiz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Birinci adres, Koşuyolu’ndaki marka oldu. Müthiş bir başarı hikayesi yazdılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Hatta biz de ürünlerinin tadına bakmak için ziyaret etmek istedik. Fakat uzun kuyruk sebebiyle yiyemeden döndük. İstanbul’da Ömerpaşa, Gözcübaba, Göztepe ve Feneryolu olmak üzere 4 şubemiz bulunuyor. Sıra beklemekten hoşlanmayanlar ama lezzetten de vazgeçemeyenler için kapılarımız ardına kadar açık. Evden çıkamayan ya da çıkmak istemeyenler için de hızlı eve servisimizle bir telefon kadar uzaktayız. Güler yüzlü ve anında çözüm önerilerimizle hizmet veriyoruz. 300’ü aşkın personelimizle taze ve hızlı ürün hizmeti için çalışıyoruz.”

“SOSYAL MEDYADA VIRAL OLAN TATLAR GÜNDEMDEN DÜŞER AMA GELENEKSEL TATLAR HEP VAR”

Tarihi Safranbolu Fırını Kurumsal İletişim Direktörü Bahadır Ömür sözlerini şöyle tamamladı:

“Sosyal medyada viral olan tatlar, zamanla yok olup gidiyor ama geleneksel tatlar baki kalıyor. Böyle popüler olup sonra kaybolup giden birçok örnek verebiliriz. Şu an Dubai çikolatası farklı bir lezzet olarak sosyal medyanın da etkisiyle ön plana çıktı. Ama bizim geleneksel lezzetlerimiz hiçbir zaman eskimeyecek. Börekler, büyük pastalar, ekmekler, mezeler, sarmalar, dolmalar, tatlılar ve tuzlular başta olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahibiz. 1940’tan bugüne kadar hem gündemdeki popüler olan hem de geleneksel lezzetleri sunuyoruz. Yenilikçi ve dinamik temeller üzerine kurulan markamızla miras aldığımız geleneğimizi her gün ileriye taşıyarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. “