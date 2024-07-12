85 bin TL'lik inek sırra kadem bastı. İzini sürdü ama nafile

Düzenleme: Kaynak: İHA
85 bin TL'lik inek sırra kadem bastı. İzini sürdü ama nafile

Hatay’da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek’in 85 bin TL’ye satın aldığı inek sırra kadem bastı. Çiçek, “Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum. Arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı” ifadelerini kullandı.

85 bin TL'lik inek sırra kadem bastı. İzini sürdü ama nafile

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık yapan Çiçek, 1 ay önce büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.

Büyükbaş hayvancılık için dağ köylerine giden Çiçek, buradan 1 inek ve 1 buzağıyı arabaya yükleyerek yola çıktı. Hayvanlarla birlikte ahırın önüne gelen Çiçek, araçtan ineği indirdiği esnada ineği elinden kaçırdı.

İNEĞİN PEŞİNDEN İZ SÜRDÜ

Kaçan ineğin peşinde bir süre iz süren Çiçek, hayvanı gözden kaçırdı. Jandarma ekipleri kaçan ineği dron ile bulmaya çalışsa da Çiçek’in 85 bin TL’ye satın aldığı ineği bulamadı. Yaşadığı olay üzerine büyükbaş hayvancılığa başladığı için pişman olan Çiçek, kaçan ineğini görenlerden ve duyanlardan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ahırında 6 hayvanı olan Çiçek, ineği bulan veya gören kişiye ödül vereceğini belirtti.

"NASIL OLDU BİLMİYORUM ELİMDEN KAÇTI"

85 bin TL’ye aldığı ineğin sırra kadem bastığını ifade eden 60 yaşında Mustafa Çiçek, “Akşam 17.30 civarında dağdan ineği almıştım. Arabayla buraya getirdim. Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı. Bir türlü tutamadık. O gün bugündür arıyoruz. Bir türlü ineğe ulaşamadık. En son Karlısu tarafından görülmüş. Ondan sonra izini bulamadık. Jandarma geldi ve yardım etti. Ekipler dron ile arama yaptılar ama bir sonuç çıkmadı. Biz kendi çabalarımızla aradık ama bir şeye ulaşamadık. İneği 85 bin TL'ye almıştım. Toplamda 6 ineğim var. Çocukluktan beri hayvanlarla uğraşıyorum ama önceden küçükbaş hayvancılık yapıyordum. Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum. İneğimi görenlerin ve duyanların bize haber vermelerini istiyorum” dedi.

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