8,5 milyon yıllık 100 fosil bulundu

Çankırı’daki 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2001 yılından beri yürütülen ve bu yıl temmuz ayında başlatılan kazı çalışmalarında yaklaşık 8,5 milyon yıllık 100 fosil bulundu.

8,5 milyon yıllık 100 fosil bulundu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Fatih Mahallesi'ndeki bölgede 2001 yılından beri yapılan kazı çalışmalarıyla omurgalı hayvanlara ait fosillerin ortaya çıkarılması sürdürülüyor. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bu sene sadece Ankara Üniversitesi öğrencileri ile kazı yaptıklarını belirterek, "Bu sene 15 kişilik ekiple başladık. Sıcak altında, kazı alanında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu seneki çalışmalarda 100 civarında fosil çıkarmış bulunuyoruz. Bunların içinde atlara, hortumlulara, zürafalara ait fosiller var. Çıkardığımız tüm fosiller son derece özel fosiller. Kazı ama ne yazık ki ödenek sıkıntı, giderek azaldı. Ekibin yarısını gönderdik. Biraz sıkıntılı bir çalışma dönemi oldu ama en verimli yıllarımızdan oldu" dedi.

Çorakyerler’in Türkiye'nin en zengin fosil çeşitliliğine sahip yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol, "Yıllardır Çorakyerler’i tahribatlardan korumaya çalıştık. Yaklaşık 10 milyon yıllık bu mirası doğa bize bıraktı ve bunu korumak zorundayız. Kayalıklar, taşlıklar içerisinde iğneyle kuyu kazar gibi fosil çıkarıyoruz. Zahmetli, emekli bir iş ama sonunda güzel sonuçlar veren bir çalışma. Bu nedenle de yıllardır devam ettik. 8,5 milyon yıllık fosil kalıntıları elde ediyoruz. Bugüne kadar 4 bin 100'ün üzerinde tanımlanabilir nitelikte fosil var ama numarasız olarak da çıkardığımız 5 binin üzerinde fosil mevcut şu anda. Bilimsel çalışmaları devam ediyor. 10 ayrı aileye ait 43 ayrı tür var burada" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İstanbul’da güpegündüz sokak ortasında çırılçıplak dolaştı. Ülke çıplaklar kampına döndü Güncel
İstanbul’da güpegündüz sokak ortasında çırılçıplak dolaştı. Ülke çıplaklar kampına döndü
Türk mitolojisinde ceza tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ceza tanrısı kimdir?
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı
Anadolujet yolcuları rötara isyan etti Güncel
Anadolujet yolcuları rötara isyan etti
'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu Magazin
'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu
Katip nasıl olunur? Katip olma şartları neler? Keşfet
Katip nasıl olunur? Katip olma şartları neler?
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı Yaşam
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı