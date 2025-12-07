Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketi Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehrin planlanması konusunda yanlışlar yapıldığını, binalarda da estetik bulunmadığını belirten Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesini örnek gösterdi.

'BİNA YAPIYORSUN, YOLU PLANLAMIYORSUN'

Yavuz Ağıralioğlu, 'Binalar yapıyorsun, arabaya binecekler ve buna yol lazım. Şimdi bunu planlayamayan bir siyasi maharetsizliğe Türkiye Yüzyılı dedirtiyorsunuz. Sen gözünün önündeki merteği görmüyorsun. Ne Türkiye Yüzyılı yani? Bina yapıyorsun, yolu planlamıyorsun, otoparkı planlamıyorsun, şehri planlamıyorsun, altyapıyı planlamıyorsun' ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci, Ağıralioğlu'na, 'Siz, 'Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız' dediniz, CHP bunu 'İmamoğlu'na destek' olarak yorumladı' sorusunu sordu.

Ağıralioğlu, "Söylediğim sözü bir yıldır söylüyorum, partinin kuruluşunda da söyledim, rekabettir bu, mecazi bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki hizmet mevzilerinin tamamına talibiz' demenin kibarcasını söyledim. Tayyip Bey bunu Kayseri'den Rize'ye, Abdullah Gül de Isparta'dan Kayseri'ye çekti, böyledir bu. Aslında kibarca 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dedim" sözlerini sarf etti.

'85 MİLYONUN TAMAMININ CUMHURBAŞKANI OLMAYA TALİBİM'

'İlerleyen süreçte Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabildiği eşikte söylemek istiyordum' diyen Ağıralioğlu, 'Ama Rize'den bazı arkadaşlarımızın ucuz hevesleri, AK Parti'den bazı arkadaşların ucuz hevesleri, mevzuyu suistimal edip ciddiyetsiz bir yere çekmeye gayret edince, 'Cumhurbaşkanlığı iradesi açıklıyorum' dedim. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı 23 yıldan kalana talibim, böldüğünü birleştirmeye, kırdığını toparlamaya, parmak salladığını sarıp sarmalamaya, boşalttığını doldurmaya, beklemediğini beklemeye, 85 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olmaya talibim, neyini anlamıyorsunuz?' demek zorunda kaldım. Bu da iyi oldu, memleketim burası benim. Memleketimde, bunun mümkün olduğunu iddia edebileceğim bir yerde söyledim. İyi oldu' dedi.