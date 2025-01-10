85 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de ailesinin haber alamadığı 85 yaşındaki Nejdet Gönder, evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Nejdet Gönder'den yakınları haber alamadı. Telefonla babalarına ulaşamayan çocukları eve geldi. Eve gelen oğlu kapıyı açınca babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Nejdet Gönder'in doğal sebeplerden hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. İki çocuk babası olan Nejdet Gönder'in cenazesi, bugün Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.