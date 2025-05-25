85 yıldır kaderine terk edilen hapishane otel oluyor

Romanya'nın Prahova bölgesinde yer alan ve 85 yıldır harabe durumda olan Doftana Hapishanesi, turizm yatırımıyla yeniden hayat bulacak. 2015 yılında Kültür ve Dinler Bakanlığı tarafından tarihi anıt ilan edilen yapı, Lübnan kökenli iş insanı Mohammad Murad tarafından 2022 yılında 49 yıllığına kiralandı. Murad, burada lüks otel, sinema salonu, konferans merkezi ve yüzme havuzlarından oluşan dev bir kompleks inşa etmeyi planlıyor.

PROJENİN KAPSAMI VE KAPSAYICILIĞI

Phoenicia Express SRL şirketi aracılığıyla projeye liderlik eden Murad, 110.153 metrekarelik alanda yürütülecek inşaatla Doftana’nın tarihî yapısını koruyarak etrafında yeni binalar inşa etmeyi hedefliyor. Eski hapishane binası kültürel amaçla kullanılacak, içinde hem monarşi dönemi hem de komünist dönemin izlerini barındıran bir müze kurulacak. Tesisin tamamında 1500’den fazla yatak kapasitesi, konferans salonları, iç ve dış havuzlar, restoranlar ve eğlence alanları yer alacak.

YASAL ZORLUKLAR VE RESTORASYON DETAYLARI

Murad, inşaat için gerekli belgeleri Romanya Kültür Bakanlığı’na sunduklarını, ancak bürokratik engellerin süreci yavaşlattığını belirtiyor. Eski yapıların korunması için her bir duvarda teknik uzmanlık gerektiren detaylı raporlar isteniyor. Özellikle duvarların dayanıksızlığı nedeniyle restorasyon sürecinin oldukça hassas yürütülmesi gerekiyor.

FİNANSAL BOYUT VE BAŞLANGIÇ TAKVİMİ

Tüm mülklerin toplam değeri yaklaşık 1.033.312 dolara ulaşıyor. Bu rakamın 279.000 doları binaya, 711.000 doları ise araziye ait. Murad, yıllık 26.000 dolar kira bedeli ödeyecek. Projeye ait finansman hazır durumda ve tüm onaylar alındığında çalışmaların iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.