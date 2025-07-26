850 bin yıllık yamyamlık, çocuk kemiğiyle ortaya çıktı

İspanya'nın güneyinde arkeologların yeni çalışması, tarihe bir kez daha ışık tuttu.

Bilim insanları, Atapuerca arkeolojik sit alanındaki Gran Dolina mağarasında, Avrupa'da insan yamyamlığının ilk kanıtları olabilecek bir vakayı ortaya çıkardı.

Mağarada, üzerinde kesik izleri bulunan bir çocuk boyun kemiği bulundu ve bu kemiğin yaklaşık 850 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Greek Reporter'ın haberine göre araştırmacılar, kemiğin sadece Atapuerca'da bulunan arkaik bir insan türü olan Homo antecessor'a ait olduğunu söylüyor. Analizler, çocuğun öldüğünde 2 ile 5 yaşları arasında olduğunu ve muhtemelen başının kesilip yendiğini gösteriyor.

Gran Dolina kazısının eş direktörü Palmira Saladie, “Bu vaka, çocuğun yaşı nedeniyle değil, kesik izlerinin hassasiyeti nedeniyle de özellikle dikkat çekicidir. Bu, çocuğun diğer avlar gibi işlendiğinin doğrudan kanıtıdır” dedi.

TEK SEFERLİK BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Bu keşif, araştırmacıların aynı tortu tabakasından 10 iskelet buldukları daha büyük bir kazının parçası olarak ortaya çıktı.

Kemiklerin çoğunda, yemek için hazırlanmış hayvan kalıntılarında görülenlere benzer kesik izleri ve kasıtlı kırıklar bulunduğu bildirildi. Araştırmacılara göre bu bulgular, yamyamlığın tek seferlik bir eylem değil, erken dönem insan grupları arasında tekrarlanan bir davranış olduğunu gösteriyor.

Gran Dolina'da yapılan 30 yılı aşkın araştırmalar, en az 24 yamyamlık vakası ortaya çıkardı. Bu bölgede bulunan insan kemiklerinin yaklaşık yüzde 30'unda etin sıyrılması veya ısırılma izleri bulundu.