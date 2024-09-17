850 sürücüye 4 milyon 36 bin 672 TL ceza

Şanlıurfa'da il merkezi ve ilçelerde düzenlenen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 850 sürücüye 4 milyon 36 bin 672 TL para cezası kesildi.

Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla yapılan denetimlere 441 güvenlik personeli katıldı.

Denetimler sonucunda, 60 tescilsiz, 44 muayenesiz, 30 sigortasız, 18 şase-motor bloğu kazıntılı, 8 çalıntı, 6 hacizli, 6 plakasız ve 1 sahte plakalı olmak üzere toplam 173 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca kask takmayan 58, ehliyetsiz 132, dur ihtarına uymayan 4 ve çevreye rahatsızlık veren 4 motosiklet sürücüsüyle birlikte toplam 198 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 28 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin, toplum düzenini ve huzurunu sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi.