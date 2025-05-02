850 ton patates virüslü çıktı! Tamamı iade edildi

Patatesler, Türkiye’ye girişine izin verilmeden menşe ülkesine iade edildi.
TÜTÜN ÇINGIRAK VE YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ BELİRLENDİ
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sevkiyat sırasında kontrol edilen tohumluk patateslerde “patates yaprak kıvrılma virüsü” (potato leafroll polerovirus) ve “tütün çıngırak virüsü” (tobacco rattle tobravirus) tespit edildi.
PATATESLERİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda hastalık riski taşıdığı belirlenen patateslerin Türkiye’ye girişi durduruldu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, virüs tespitinin ardından tohumluk patateslerin menşe ülke olan İskoçya’ya geri gönderildiğini duyurdu.
BULAŞ RİSKİNE KARŞI TEDBİR ALINDI
Türkiye tarımında olası hastalık yayılımını önlemek amacıyla uygulanan bu geri gönderme kararı, bitki sağlığı önlemleri kapsamında alındı. Yetkililer, bu tür ithalat işlemlerinde denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.
????Mersin— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) April 30, 2025
????Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen ???????????????????????????? İskoçya menşeli 8️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣kg ???? tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ve “Tobacco rattle tobravirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı…