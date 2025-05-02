850 ton patates virüslü çıktı! Tamamı iade edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
850 ton patates virüslü çıktı! Tamamı iade edildi

Mersin Limanı’na İskoçya’dan getirilen 850 ton patateste yapılan incelemeler sonucunda zararlı virüsler tespit edildi.

Patatesler, Türkiye’ye girişine izin verilmeden menşe ülkesine iade edildi.

TÜTÜN ÇINGIRAK VE YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ BELİRLENDİ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sevkiyat sırasında kontrol edilen tohumluk patateslerde “patates yaprak kıvrılma virüsü” (potato leafroll polerovirus) ve “tütün çıngırak virüsü” (tobacco rattle tobravirus) tespit edildi.

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PATATESLERİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda hastalık riski taşıdığı belirlenen patateslerin Türkiye’ye girişi durduruldu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, virüs tespitinin ardından tohumluk patateslerin menşe ülke olan İskoçya’ya geri gönderildiğini duyurdu.

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BULAŞ RİSKİNE KARŞI TEDBİR ALINDI

Türkiye tarımında olası hastalık yayılımını önlemek amacıyla uygulanan bu geri gönderme kararı, bitki sağlığı önlemleri kapsamında alındı. Yetkililer, bu tür ithalat işlemlerinde denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

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