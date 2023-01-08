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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Vatandaşları taciz derecesinde rahatsız ederek vakitlerini çalan 0850'li numara aramaları için harekete geçildi.

Galeri Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:00
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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK...

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

TEYİT ARAMASI YAPILACAKDüzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

ÜCRETLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME OLACAKTEYİT aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret...

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Bunun ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

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850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor

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