85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora (22), kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin vasiyetine aldığını öğrenince hastane odasında dans etti. Aurora çektiği videonun üzerine “Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?” diye yazdı.

Son dönemde yaş farkı büyük ilişkilere sıkça rastlıyoruz. Ancak bu tür ilişkilerin bazen maddi çıkarlar üzerinden şekillendiği yönündeki şüpheler de hiç eksik olmuyor. Yurt dışında yaşanan bir olay, bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

1733461818271-k-20-zenginikijpg-ebau-lty-0-lkmowik-hxett-2-w.jpg

22 yaşındaki internet fenomeni Bronwin Aurora, 85 yaşındaki sevgilisiyle çektiği fotoğraflarla adını sıkça duyurmaya devam ediyor. Son olarak, sevgilisinin hastanede cihazlarla donatılmış odasında vasiyetine kendisini de dahil ettiğini öğrenen genç kadın, bu durumu heyecanla karşıladı.

k-bts4umn0g-wbe1ifxrwq.webp

Sevincini gizlemeyen Aurora, hemen cep telefonundan müzik çalarak dans etmeye başladı. Sevgilisi, genç kadının her hareketini hasta yatağından göz ucuyla dikkatlice izledi. Bu anları video kaydına almayı ihmal etmeyen Aurora, videonun üzerine "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" notunu düştü.

fenomen-4.webp

Aurora'nın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepki topladı. Pek çok kişi, kadının bu davranışını “saygısız” ve “kaba” olarak değerlendirdi.

1111.jpg

Beklemediği yorumlarla karşılaşan Aurora, açıklama yapmak zorunda kaldı. “Sevgilim esprilerimi seviyor” diyerek, paylaştığı videonun şaka olduğunu vurguladı.

1.jpg

Son Haberler
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı
Düzce sise teslim oldu
Düzce sise teslim oldu