85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti

Son dönemde yaş farkı büyük ilişkilere sıkça rastlıyoruz. Ancak bu tür ilişkilerin bazen maddi çıkarlar üzerinden şekillendiği yönündeki şüpheler de hiç eksik olmuyor. Yurt dışında yaşanan bir olay, bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

22 yaşındaki internet fenomeni Bronwin Aurora, 85 yaşındaki sevgilisiyle çektiği fotoğraflarla adını sıkça duyurmaya devam ediyor. Son olarak, sevgilisinin hastanede cihazlarla donatılmış odasında vasiyetine kendisini de dahil ettiğini öğrenen genç kadın, bu durumu heyecanla karşıladı.

Sevincini gizlemeyen Aurora, hemen cep telefonundan müzik çalarak dans etmeye başladı. Sevgilisi, genç kadının her hareketini hasta yatağından göz ucuyla dikkatlice izledi. Bu anları video kaydına almayı ihmal etmeyen Aurora, videonun üzerine "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" notunu düştü.

Aurora'nın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepki topladı. Pek çok kişi, kadının bu davranışını “saygısız” ve “kaba” olarak değerlendirdi.

Beklemediği yorumlarla karşılaşan Aurora, açıklama yapmak zorunda kaldı. “Sevgilim esprilerimi seviyor” diyerek, paylaştığı videonun şaka olduğunu vurguladı.