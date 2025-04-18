86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, ‘hırsızlık’ suçlarından aranan üç kadının kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Bu kişilerden Yeliz U.’nun 161 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Aynı şekilde, 10 yıl 2 ay hapis cezası ile 54 farklı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Yonca S. ile 7 yıl 5 gün cezası bulunan ve 42 suçtan sabıkası olan 19 yaşındaki Gülbeyaz A. da yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kadın, sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkındaki cezalar kesinleşmiş olan kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.