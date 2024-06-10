86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu

İstanbul ve Türkiye'nin genelinde, Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları, ciddi sıcak hava dalgaları ve meteorolojik felaketlerin yaklaşmakta olduğunu işaret ediyor. Şen'e göre, İstanbul'da sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor; bu, geçen yılın rekorunu bile aşabilir ve son 85 yılın en yüksek sıcaklıkları arasında yer alabilir.