86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu

86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hava Forum Sitesi yaklaşan meteorolojik afeti ve neler yapılması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının hangi derecelere ulaşacağını duyurdu.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 1

İstanbul ve Türkiye'nin genelinde, Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları, ciddi sıcak hava dalgaları ve meteorolojik felaketlerin yaklaşmakta olduğunu işaret ediyor. Şen'e göre, İstanbul'da sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor; bu, geçen yılın rekorunu bile aşabilir ve son 85 yılın en yüksek sıcaklıkları arasında yer alabilir.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 2

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Şen, bölgesel dalgalanmaların olabileceğini ancak genel olarak sıcaklıkların yükseleceğini belirtiyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 3

85 YILIN EN SICAK GÜNÜ

İstanbul'da geçen yıl 41.3 dereceyle son 85 yılın en sıcak günü yaşanmıştı. Bu yıl ise 42-43 dereceye ulaşılması bekleniyor, bu da ciddi bir meteorolojik felaket anlamına geliyor.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 4

KÜRESEL ISINMA VE ANİ DEĞİŞİMLER

Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle ani meteorolojik değişimlerin norm haline geldiği belirtiliyor. Bu yaz, sıcak hava dalgaları, yerel yoğun yağışlar, su baskınları ve dolu olayları sık sık yaşanabilir.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 5

KIŞ NASIL GEÇECEK?

Aşırı sıcak yaz mevsiminden sonra, kışın da aşırı soğuk geçmesi bekleniyor. Bu durum, küresel iklim değişikliklerinin etkilerini daha belirgin hale getiriyor.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 6

BU SICAK HAVALARDA NELER YAPILMALI?

Özellikle İstanbul'da yaşayanların aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olması önemlidir. Bu, sağlık ve günlük yaşam açısından kritiktir.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 7

Sıcak hava dalgalarına karşı bol su içmek, serin yerlerde bulunmak ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak gibi önlemler alınabilir.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 8

Yoğun yağışlar ve su baskınları gibi olaylara karşı altyapı hazırlıkları ve bireysel önlemler önemlidir. Su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 9

Sıcak bir yazın ardından gelecek soğuk kışa karşı, bireylerin ve yetkililerin hazırlıklarını yapmaları gerekecektir. Isınma sistemlerinin kontrolü ve kışlık giysilerin hazır olması gibi tedbirler alınmalıdır.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 10

İKLİM DEĞİŞİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları, iklim değişikliğinin etkilerini ciddiye almamız gerektiğini ve aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyor.

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86 yılın en sıcak günü cehennem sıcakları geliyor. İstanbul'da termometrelerin bu hafta kaça çıkacağı belli oldu 11

Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle bu zorlu sürecin daha az zararla atlatılması mümkündür.

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