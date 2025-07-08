87 milyon telefon aynı anda çalacak: Herkes 7 Eylül’ü bekliyor

İngiltere hükümeti, 2023 yılında hizmete giren Ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi’ni test etmek üzere ülke çapında eş zamanlı bir tatbikat düzenleyecek.

7 Eylül Pazar günü TSİ 15.00 civarında gerçekleşecek tatbikat kapsamında, sessizde olsa bile yaklaşık 87 milyon cep telefonu titreşecek ve yüksek sesli bir siren sesi çıkaracak. Ekranlarda da bunun yalnızca bir test olduğuna dair resmi bir mesaj gösterilecek.

Kabine Bakanı Pat McFadden, testin amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tıpkı evinizdeki yangın alarmı gibi, ihtiyaç duyduğumuzda çalışıp çalışmadığını bilmek için sistemi test etmemiz önemli” dedi. Sistem; fırtına, sel, orman yangını gibi yaşamı tehdit eden durumlarda halkı hızla uyarmak üzere geliştirildi.

KİŞİSEL VERİ ALINMAYACAK

Sistem, kullanıcıların telefon numarasına, konumuna veya kişisel bilgilerine erişmeden çalışıyor. Uyarıyı almak için cihazın 4G veya 5G ağlarında olması yeterli. Ancak kapalı, yalnızca Wi-Fi kullanan ya da uyumlu olmayan cihazlar test mesajını almayacak.

Sistem, 2023’ten bu yana şiddetli fırtına ve yerel tehlikeler sırasında beş kez aktif olarak kullanıldı. Ocak 2025’teki Éowyn Fırtınası’nda İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yaklaşık 4,5 milyon kişiye uyarı gönderildi. Plymouth kentinde bulunan II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombayla ilgili olarak da sistem devreye sokuldu.

İngiltere’nin test sistemi, Japonya’daki J-ALERT, Güney Kore’nin ulusal hücresel yayın sistemi ve ABD’deki kablosuz acil durum mesaj sistemleriyle benzerlik gösteriyor. Finlandiya bu testleri aylık, Almanya ise yıllık olarak gerçekleştiriyor.

Alarm testi, İngiltere’nin yeni savunma stratejisinde yer alan ve ülkenin doğrudan askeri tehdit altında olabileceğine dair uyarıların ardından geliyor. Başbakan Keir Starmer, “Dünya değişti. Rus saldırganlığı kıtamızı tehdit ediyor” diyerek güvenlik risklerinin arttığını belirtti.