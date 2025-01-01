87 yaşında evlenen İnan Kıraç'tan ilk açıklama

87 yaşındaki ani evliliği ile dikkatleri üzerine çeken Suna Koç'un eski eşi İnanç Kıraç, kızı İpek Kıray bu evliliği mahkemeye taşıyarak 'vasi tayini' istemişti. İnanç Kıraç, kızının dava açmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Suna Koç'un eşi İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı ani evlilik nedeni ile hem kızından hem de ailesinden büyük eleştiri almıştı.

ALS hastası Suna Koç yaşamını yitirdiği 2020 yılında en zengin 100 Türk listesinde 8. sırada yer alıyordu.

76 yaşındaki Holding çalışanı Emine Alangoya ile evlenen İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddia edilmiş, kızı İpek Kıraç evliliğin iptali için dava açmıştı.

İpek Kıraç, babasın evliliği hakkında "Annem Suna Kıraç’ın 2020’de vefatı sonrası babamın hayatına giren bazı şahıslar, babamın akli melekelerinin zayıflamasını acımasızca istismar etmekte olup adeta babamın yaşamını tüm açılardan istila etmişlerdir.

Konunun artık adalete intikal etmiş olması sebebiyle, haberin duyulmasının ardından oluşabilecek bilgi kirliliğini ve gerçek dışı yorumları önlemek ümidiyle, sadece bu kapsamda, basın ve kamuoyunu bizzat bilgilendirmeyi tercih ediyorum.

Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum.

Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir” açıklamasını yapmıştı.

İNAN KIRAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

İnan Kıraç'ın evliliği ve kızının açtığı davaya ilişkin Odatv'ye yaptığı açıklamada "İpek Kıraç’ın açıklamalarını üzüntüyle okudum. Konu, yargıya intikal etmiştir. Kıraç Ailesi’ni korumak için sadece yargı makamları nezdinde gereken açıklamaları yapacağım. İpek Kıraç’ın açıklamalarına artık yanıt vermeyeceğim" dedi.