87 yaşında vefat eden kadın 16 evini kiracılarına miras bıraktı. Herkes bu yaşlı kadını merak ediyor

Hollanda’nın Limburg kentinde yaşayan 87 yaşındaki kadın 16 evini kiracılara miras bıraktı. Yaşlı kadının bu kararı büyük yankı uyandırdı. Kendi şirketi bulunan kadın hiç evlenmediği ve mirasçısı olacak yakın akrabasının bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı kadının küçük şehirlerde birçok evinin bulunduğu belirtiliyor.

87 yaşındaki kadının ölümünden önceki son vasiyeti kiracılarını şaşkına çevirdi. Kiracılardan biri olan 33 yaşındaki Bram Brekelmans, kirada oturduğu evi 2016 yılında yeni evlendiği eşiyle beraber satın almıştı. Boşanma kararlarından sonra 87 yaşındaki emlak sahibi evi satın almış, Brekelmans evde kiracı olarak yaşamaya başlamıştı.

Kiracı, evi tekrardan satın almayı düşünse de finansal açıdan imkansız olduğunu düşünürken sadece bir kere konuştuğu Hollandalı ev sahibi mirasında, ölümünden sonra evin Brekelmans'a hediye edilmesini istediğini belirtti. Bram Brekelmans artık evinde 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Hollanda'daki Türk topluluğunun sosyal medya hesabının paylaştığı video bir anda gündem oldu.