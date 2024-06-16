87 yaşındaki İnan Kıraç o kadınla el ele yakalandı

Uzun yıllardır Galatasaray'ın içerisinde yer alan ve sosyal medyada "Derin Galatasaray" olarak adlandırılan ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın adı son dönemde miras davasıyla gündemde.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı İpek Kıraç'la miras davası devam eden ünlü iş insanı, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın Başkanı'nın Başkanı İnan Kıraç önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

İnan Kıraç'ın el ele olduğu kişinin kim olduğu merak konusu oldu. O ismin, İnan Kıraç’ı ‘herkesten koparmakla’ suçlanan ve uzun yıllar boyunca Koç Holding'in muhasebe direktörlüğü yapan Emine Alangoya olduğu ortaya çıktı.

Koç Holding’in deneyimli finans uzmanı Emine Alangoya, yaklaşık yarım asırlık hizmetinin ardından İnan Kıraç tarafından kurulan vakıfın genel görevine getirildi. Ancak bu atama, İnan Kıraç’ın kardeşi Can Kıraç tarafından dolaylı yoldan yapılan eleştirilerle gündeme geldi.

Can Kıraç, İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını ve diğer bazı kişilerle ilişkilerinin bozulmasını Emine Alangoya’nın etkisine bağladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İnan Kıraç’ın Ayşe Kurt ile olan ilişkisinin kopmasını eleştirdi ve "Koç kültürü"ne olan bağlılığını vurguladı.

İnan Kıraç ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayşe Kurt ile 60 yıl boyunca çalıştığını ve yaşının ilerlemesi nedeniyle artık bu işi sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, Emine Alangoya ile yeni kurduğu vakıfta birlikte çalışma arzusunu ifade etti ve Alangoya’nın vakfın genel müdürü olduğunu açıkladı.

Emine Alangoya’nın Koç Holding’deki kariyeri, Muhasebe Müdürü ve Direktörü olarak görev yapmak üzere toplamda 53 yıl sürdü ve geçen yıl mart ayında emekliliğe ayrıldı.