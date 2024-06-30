878 bin liralık görgüsüzlük. Yeni zengin kekleme yöntemi hayırlı olsun

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878 bin liralık görgüsüzlük. Yeni zengin kekleme yöntemi hayırlı olsun

Bir tatilcinin beach cluba tahtla gelmek için ödediği ücret “Nereden geliyor bu değirmenin suyu” dedirtti.

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