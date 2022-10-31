88 yaşındaki Sophia Loren adeta büyüledi

Kalabalık bir hayran kitlesinin karşıladığı Sophia Loren "Bu proje en sevdiğim şeylerden bazılarını içeriyor: İtalyan ve Napoli mutfağı, ailem ve arkadaşlarımla bir masa etrafında paylaşma anları." dedi.

Restoranda pizzaya ek olarak bir kafe, pastane, kokteyl ve şarap servis eden bir bar ve çeşitli istiridye ve çiğ balıklara ayrılmış bir alan bulunmaktadır.

1934'de İtalya'da dünyaya gelen Hollywood'un gelmiş geçmiş en ünlü kadınlarından biri olan Sophia Loren İtalya'da kendi adını taşıyan restoranlarının sonuncusunun açılışında beyaz takımıyla göz kamaştırdı.

88 yaşındaki ünlü İtalyan aktris zamana meydan okuduğu görüntüsüyle daha genç hissettiğini açıklamıştı.

Sophia Loren iki yıl önce AARP THE MAGAZINE verdiği röportajda “Bazen 86 yaşında olduğumu söylediğime inanmıyorum. 20 hissediyorum.” demişti.

Sophia Loren kimdir?

Sophia Loren, küçük yaşlarından beri güzelliğiyle dikkat çeken biriydi. Bu sayede İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Ponti ondaki ışığın farkına vardı ve bir sözleşme imzaladılar. Böylece Sophia Loren'ın ilk filmi; Quo Vadis oldu.



1951'de gösterime giren film 16 yaşında bir yıldız yaratmıştı. Ama Loren'in adını geniş çevrelere duyurması 1953 yılında rol aldığı müzikal "Aida" ile oldu. Bu müzikalin ardından yer aldığı filmlerle adını, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fonda gibi Hollwood'un seks sembolü olan kadınlar arasına yazdırdı.



Bu denli ünlü olmasına rağmen, özel hayatında skandallardan uzak duran aktrist kendisini keşfeden yapımcı Carlo Ponti ile iki kez evlendi. Yer aldığı en son yapım ise, 2009'da oynadığı Nine.