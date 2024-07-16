89.900 lira yatırana anahtar teslim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
89.900 lira yatırana anahtar teslim

89 bin 900 liraya anahtar teslim daireler veriliyor. İşte tüm detaylar...

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