9 anket firmasının ortalaması paylaşıldı! AKP'nin Ocak ayındaki oyları resmen eridi

Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını listeleyen MDRaporlar, Ocak ayında yapılan 9 anketin ortalamasını paylaşıldı. Sözcü'de yer alan habere göre; Ocak ayında en fazla oy kaybı yaşayan parti AKP oldu.

AKP - CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 1'İN ALTINDA

Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AKP yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

DEM yüzde 9,1

MHP yüzde 8,7

Zafer Partisi yüzde 5,3

İYİ Parti yüzde 5,0

YRP yüzde 4,2

AP yüzde 1,7

TİP yüzde 1.7

Diğer yüzde 3.9

EN FAZLA OY KAYBI YAŞAYAN PARTİ AKP

Aralık ayına göre Ocak ayında; en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 1,6 kayıpla AKP oldu.

YRP ise yüzde 0.5 oy kaybı ile en çok kayıp yaşayan ikinci parti oldu.

Oyunu en fazla artıran parti ise yüzde 0,6 ile Zafer Partisi oldu.

İşte oy değişimleri şöyle:

+ 0.1 ANP

+ 0.1 DEM

- 0.1 TİP

- 0.1 MHP

- 0.1 CHP

- 0.3 İYİ

SURİYE ETKİSİ 1 AY SÜRDÜ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından anketlerde düşüşe geçen AKP, Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmelerle beraber Aralık ayında oy artışı yaşamış ve bazı anketlerde yeniden birinci parti konumuna yükselmişti.

Ancak Ocak ayında AKP'nin yükselişi sona ererken oy kaybı da yaşadığı görüldü.