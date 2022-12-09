9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 9 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Aralık Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Aralık Cuma televizyonda ne var? 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Aralık Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Aralık Cuma televizyonda ne var? 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
17:00 Kayhan (Yerli Sinema)
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 En Hamarat Benim
04:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
01:45 O Kız
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yerli Sinema Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Toprak İle Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:50 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hırvatistan-Brezilya”
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hollanda-Arjantin”
00:00 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
02:20 Yeşil Deniz
04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:20 Kapanış
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