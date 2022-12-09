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  • 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var?

9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var?

9 Aralık Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 9 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:42
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9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var?

9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var?
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İzleyiciler 9 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Aralık Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Aralık Cuma televizyonda ne var? 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Aralık Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Aralık Cuma televizyonda ne var? 9 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

17:00 Kayhan (Yerli Sinema)

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 En Hamarat Benim

04:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

01:45 O Kız

03:30 Gelinim Mutfakta

05:45 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Sinema Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hırvatistan-Brezilya”

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hollanda-Arjantin”

00:00 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

02:20 Yeşil Deniz

04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:20 Kapanış

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