9 aylık bebeğe cinsel istismar. Sıla bebekten sonra yine korkunç istismar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.
VİDEO KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Veliköy Mahallesi’nde anne F.G.’nin, birlikte yaşadığı G.Ş.’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İstismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber
İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G.’yi Amasya’da, baba G.Ş.’yi de İstanbul’da gözaltına aldı.
GEÇTİĞİMİZ AY SILA BEBEK KURTARILAMAMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz ay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla Bebek hastaneye kaldırılmış uzun süre tedavi görmesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.