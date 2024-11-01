9 aylık bebeğe cinsel istismar. Sıla bebekten sonra yine korkunç istismar

Düzenleme: Kaynak: AA
9 aylık bebeğe cinsel istismar. Sıla bebekten sonra yine korkunç istismar

Tekirdağ’da 9 aylık bir bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi. Yapılan soruşturma üzerine gözaltına alınan bebeğin anne ve babası, tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

VİDEO KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Veliköy Mahallesi’nde anne F.G.’nin, birlikte yaşadığı G.Ş.’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İstismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haberİstismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Sıla bebek hayatını kaybettiSıla bebek hayatını kaybetti

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G.’yi Amasya’da, baba G.Ş.’yi de İstanbul’da gözaltına aldı.

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GEÇTİĞİMİZ AY SILA BEBEK KURTARILAMAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla Bebek hastaneye kaldırılmış uzun süre tedavi görmesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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