9 aylık bebek arabada unutulunca hayatını kaybetti

Polis, olayın ardından soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bebeğin büyükannesi tarafından sabah saat 8:30'da aracın arka koltuğundaki çocuk güvenlik koltuğuna bırakıldığı, ancak öğleden sonra saat 16:00 sularında tepkisiz bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Olayın cinayet olarak değerlendirildiği ve Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Teksas Korucuları'nın Beeville polisince yürütülen soruşturmaya destek verdiği ifade edildi.

Henüz olayla ilgili herhangi bir suçlama yapılmamış olsa da ilerleyen süreçte suçlamaların yöneltilebileceği kaydedildi.

Kids and Car Safety adlı sivil toplum kuruluşu, bu yıl ABD genelinde araçta bırakılarak ölen bebek sayısının 26’ya ulaştığını açıkladı.

Kuruluş, 1990'dan bu yana ülkede en az 1.108 bebeğin benzer şekilde hayatını kaybettiğini bildirdi.