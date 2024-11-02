9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunan baba intihar etti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba dün tutuklanmıştı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisine ulaşıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Veliköy Mahallesi’nde anne F.G.’nin, birlikte yaşadığı G.Ş.’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine ihbar etmişti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma açmıştı. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G.’yi Amasya’da, baba G.Ş.’yi de İstanbul’da gözaltına alındı. Çerkezköy’e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İNTİHAR BİLGİSİNE ULAŞTIK”

Tekirdağ Barosu Başkanı avukat Egemen Gürcün, X hesabından yaptığı paylaşımda; Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.