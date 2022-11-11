11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İskoçlar için Diyarbakır'da özel ekipkuruldu. Stat çevresi kameralarla izlecek

İskoçlar için Diyarbakır'da özel ekipkuruldu. Stat çevresi kameralarla izlecek

A Milli Futbol Takımı'nın ilk kez ağırlanacağı Diyarbakır'da milli maç heyecanı doruğa çıktı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:56
Takip Et

9 bin 500 koltuk yenilendi. Kameralar her yerde. Özel ekip kuruldu. Diyarbakırda adeta OHAL var

İskoçlar için Diyarbakır'da özel ekipkuruldu. Stat çevresi kameralarla izlecek
+
Aa
-

Diyarbakır Stadyumu'nda 16 Kasım'da İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tadilata 26 Ekim'de alınan 33 bin kişilik statta kırılan veya hasar gören 9 bin 500 koltuk yenilendi. Ayrıca localar, soyunma odaları ile yedek kulübelerini yenileme hazırlıkları ve zeminin de maça hazır hale getirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.
Yeni yüzüne kavuşacak stada UEFA tarafından verilecek lisans sonrası kentte artık uluslararası maçlara da ev sahipliği yapılmaya devam edilecek. Maç gününe kadar olan rezervasyonları dolan otelciler ve turizmciler, maç için kente gelecek yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce de kente gelmesi beklenen yaklaşık 1000 İskoç taraftar için yabancı dil bilgisi olan yaklaşık 200 uzman polisten oluşan özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın koordinesinde yapılan toplantının ardından oluşturulan ekip, kente gelişleri ve turistik alanlarda yapacakları geziler sırasında taraftarlara eşlik edecek. Ayrıca ekipler, taraftarların gezi yapacağı başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere birçok ilçede devriye görevi yapacak. Hazır kuvvet ekiplerinin de görev alacağı stadyum içinde ve dışındaki alanlar ise kameralarla kontrol edilecek.
Elektronik bilet sistemi uygulanan maç için bileti bulunmayan taraftarlar, stadyum çevresinden uzaklaştırılacak. 5 ana gelişten taraftarların alınacağı stadyumda ayrıca 3 arama noktası sonrası giriş yapılacak.

Öte yandan 33 bin kişilik stadyumun çevresindeki yeşil alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca hazırlıkların sürdürüldüğü alanlarda ağaç bakımı ve çiçek dikimi yapıldı. Stat çevresine İngilizce ve Türkçe tabelalar da yerleştirildi. Ayrıca stadyum içinde sağlık odaları oluşturulurken, görev yapacak olan itfaiye ve sağlık personelinin sayısının artırılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
4
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
5
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
7
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.