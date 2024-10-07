9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Erbaş alım ilanı Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş teminine ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli erkek uzman erbaş alımı yapacak

BAŞVURULAR 21 EKİM'DE BİTİYOR

Bütün başvurular internet ortamında yapılacak. Sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 7-21 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylarda Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanının en az 50 olması, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli olduğunu ilişkin sağlık raporunun bulunması, adayların boylarının 167 cm ile 210 cm arasında olması, güvenlik soruşturması şartlarına uygunluk gibi şartlar aranacak.

Adaylar detaylı bilgi ve başvuru şartlarını Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan edinebilecek.