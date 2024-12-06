9 bin sürücüye toplam 57 milyon 879 bin TL idari para cezası

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafikte ambulansların geçiş önceliğini artırmak ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesinin tanıtımı yapıldı. Lansmanda, 2024 yılında ambulansa yol vermeyen 9 bin 5 adet araca toplam 57 milyon 879 bin 713 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen hayata geçirilecek olan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesi tanıtıldı. Sürücülerin ambulanslara yol verme bilincini artırmak için yeni bir çalışma ortaya koyuldu. Lansmanda, yılda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Kocaeli genelinde 160 bin vakaya çıkış yapıldığı ve 3 milyon kilometre yol kat edildiği belirtildi. Ambulansların vakaya ulaşması noktasında trafikte bilinçli sürücülerin artırılması hedeflendiği dile getirilen sunumda 2024 yılında 9 bin 5 adet araca toplam 57 milyon 879 bin 713 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Trafikteki araçların acil durumlar için geçiş yapan ambulanslar için hayati bir rol oynayan fermuar sisteminin 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Soyuduru, katılımcılara "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesinin detaylarını bir sunum ile aktardı. Ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yunus Taşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ata Can, projeye yönelik sunumlarını sırasıyla gerçekleştirdi. Programda ayrıca, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas ve birçok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.