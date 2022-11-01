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  • İzzet Yıldızhan ABD’li aktör Eddie Murphy’ye meydan okudu! ''Hedef 12'ye çıkarmak''

İzzet Yıldızhan ABD’li aktör Eddie Murphy’ye meydan okudu! ''Hedef 12'ye çıkarmak''

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, 10 çocuk sahibi dünyaca ünlü ABD’li aktör Eddie Murphy’ye meydan okudu ve ekledi: Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:11
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9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan 10 çocuk sahibi Eddie Murphy’ye meydan okudu! ''Hedef 12''

İzzet Yıldızhan ABD’li aktör Eddie Murphy’ye meydan okudu! ''Hedef 12'ye çıkarmak''
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59 yaşındaki türkücü İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, ABD’li aktör Eddie Murphy’ye de meydan okudu. 

HEDEF 12 ÇOCUK

İzzet Yıldızhan, bir araştırma şirketinin yapmış olduğu Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaş ortalamasının arttığı hatırlatılması üzerine, "Bu anlamda Türkiye'nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" diye konuştu. 

"O KELİMEYİ DUYMAK İSTEMİYORUM"

Yıldızhan büyük oğlu Mustafa'nın önümüzdeki hafta nişanlanacağını belirterek "Mustafa da evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Huzur, mutluluk dolu yuvaları olur inşallah. İnşallah nasip olur da çocukları olursa şimdiden söylüyorum; 'dede' kelimesini duymak istemiyorum. 'Büyükbaba' diye hitap edilmesi tercihim" diye konuştu. 

 

 

 

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