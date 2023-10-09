İzleyiciler 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ekim Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 9 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 9 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

9 EKİM PAZARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Deli Aşk

00:30 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer - Özel Bölüm

20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları