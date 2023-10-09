İzleyiciler 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Ekim Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 9 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 9 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?
9 EKİM PAZARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Deli Aşk
00:30 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları