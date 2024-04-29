9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan

9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan
Kaynak: DHA
Artvin’in Şavşat ilçesinde bir köyde kışın yağan kar ve meydana gelen çığda 9 evin yıkıldı. Hasar gören yapıların onarımına yeniden başlandığı açıklandı.
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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 1

Artvin'in Şavşat ilçesinde çok sert geçen kış, yaşamı olumsuz etkilemiş, yüksek rakımdaki köy ve yaylalarda da yıkım meydana gelmişti.

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 2

İlçeye bağlı Taş Yaylası’nda yoğun kar yağışı ve meydana gelen çığ nedeniyle 9 evin yıkıldığı ortaya çıktı. Bahar ayları ile yaylaya gelen köylüler, yıkılan evlerinin onarımına başladığı aktarıldı.

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 3

‘9 YAYLA EVİ KULLANILAMAZ HALDE’

Son yılların en sert kışını geçirdiklerini söyleyen Pınarlı köyü muhtarı Oktay Çelik şu açıklamalarda bulundu:

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 4

Bu yıl bölgemize son 30 yılın en büyük kar yağışı düştü. Bugünlerde komşularımız yaylaya çıkma hazırlıkları yaparken eksiklikleri görmek için Taşlı Yayla bölgesine giden vatandaşlar hüsrana uğradı.

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 5

Biz köy muhtarlığı olarak durumu ilgili yerlere bildirdik. Şu an o yaylada 9 evimiz tamamen kullanılamaz halde.

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 6

Yetkililerimizden bu komşularımıza yardımcı olmalarını talep ediyorum. Yaylacılık o bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biridir.

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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 7
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9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan 8
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