9 ev bir anda yerle bir oldu. Ne deprem ne heyelan

Artvin'in Şavşat ilçesinde çok sert geçen kış, yaşamı olumsuz etkilemiş, yüksek rakımdaki köy ve yaylalarda da yıkım meydana gelmişti.
İlçeye bağlı Taş Yaylası’nda yoğun kar yağışı ve meydana gelen çığ nedeniyle 9 evin yıkıldığı ortaya çıktı. Bahar ayları ile yaylaya gelen köylüler, yıkılan evlerinin onarımına başladığı aktarıldı.
‘9 YAYLA EVİ KULLANILAMAZ HALDE’
Son yılların en sert kışını geçirdiklerini söyleyen Pınarlı köyü muhtarı Oktay Çelik şu açıklamalarda bulundu:
Bu yıl bölgemize son 30 yılın en büyük kar yağışı düştü. Bugünlerde komşularımız yaylaya çıkma hazırlıkları yaparken eksiklikleri görmek için Taşlı Yayla bölgesine giden vatandaşlar hüsrana uğradı.
Biz köy muhtarlığı olarak durumu ilgili yerlere bildirdik. Şu an o yaylada 9 evimiz tamamen kullanılamaz halde.
Yetkililerimizden bu komşularımıza yardımcı olmalarını talep ediyorum. Yaylacılık o bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biridir.