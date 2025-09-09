9 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

9 Eylül Resmi Gazete kararları yayımlandı.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10380)

–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10381)

–– 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10382)

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30)

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: 7/9/2025 Tarihli ve 10376 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri