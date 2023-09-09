İzleyiciler 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Eylül Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

9 EYLÜL CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

02:15 Öldürme Aruzusu (Yabancı Sinema)

03:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Aldatmak

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

02:45 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

01:45 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye/Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star