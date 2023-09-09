9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

9 Eylül Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 9 Eylül Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Eylül Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

9 EYLÜL CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

02:15 Öldürme Aruzusu (Yabancı Sinema)

03:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Aldatmak

05:20 Kalp Yarası

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

02:45 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

01:45 Kiralık Aşk

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye/Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu Spor
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek Spor
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu Dünya
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi Güncel
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu Güncel
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu
Kuruluş Osman'a flaş transfer Magazin
Kuruluş Osman'a flaş transfer