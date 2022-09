Kalbimiz İzmir'de atıyor. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz

İstiklal Harbi'nde Türk Ordusu tarafından İzmir'in kurtarılması, Yunan işgalinin sonlandırılması ve bağımsızlığa giden yolda büyük bir zafer olarak tarihte yerini alıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı coşku ile kutlanıyor. İzmir'de bugün 100. yıl kurtuluş yılı kapsamında, AKP'li İsmail Kahraman'ın kurtuluşu inkar eden sözlerine de adeta inat olacak şekilde 100 yılın gecesi yaşanacak.

Şanlı Türk ordusu, Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtarmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ordusunun şanlı zaferleri Yunan askerlerinin denize dökülmesi ile son buldu. 9 Eylül 1922, İzmir'in kurtuluşu olarak tarihlere kazınmıştır.

"ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR. İLERİ!"

1 Eylül’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak şu unutulmaz tarihi emri vermişti:

Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan Anadolu hareketinin ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferini simgeler İzmir’in kurtuluşu İzmirliler tarafından coşku ile kutlanıyor.

Milli heyecanın tavan yaptığı şehirde, bugün adeta yüz yılın gecesi yaşanacak.

Sabah Zafer Yürüyüşü ile başlayacak 9 Eylül etkinlikleri gün boyu devam edecek. Akşam Gündoğdu Meydanı’nda ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük görsel şov sahnelenecek. İzmir’in kurtuluşu 1300 metrekare dev ekranlarda, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak ve 180 dansçı ile canlandırılacak. Muhteşem gece Megastar Tarkan’ın Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı arasında Kordonboyu'ndaki sahnede vereceği konserle son bulacak.

Kutlamalar Atatürk’ün İzmir’e geldiği 10 Eylül’de de devam edecek. 100’üncü yıla özel hazırlanan İzmir Türküleri albümünün tanıtım konserinde 9 ünlü sanatçı Kültürpark’ta sahne alacak.

İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıldönümü, bu yıl muhteşem törenlerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in bu coşkusunu tüm Türkiye’ye taşıyacak.

Nazım Hikmet’in '23 Sentlik Asker' şiirinde 9 Eylül 1922’yi anlatan bir şiir bulunmaktadır.

İŞTE O ŞİİR:

Mister Dalles, sizden saklamak olmaz,

hayat pahalı biraz bizim memlekette.

Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz, koyun eti,

Ankara'da 23 sente,

yahut iki kilo kuru soğan, yahut bir kilodan biraz fazla mercimek,

elli santim kefen bezi yahut, yahut da bir aylığına

yirmi yaşlarında bir tane insan.

erkek, ağzı burnu, eli ayağı yerinde, üniforması, otomatiği üzerinde,

yani öldürmeğe, öldürülmeğe hazır, belki tavşan gibi korkak,

belki toprak gibi akıllı, belki gençlik gibi cesur, belki su gibi kurnaz

(her kaba uymak meselesi) ,

belki ömründe ilk defa denizi görecek, belki ava meraklı, belki sevdalıdır.

Yahut da aynı hesapla Mister Dalles

(tanesi 23 sentten yani)

satarlar size bu askerlerin otuz beşini birden

İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına, seksen beş onda altısını yahut

bir çift iskarpin parasına.

Yalnız bir mesele var Mister Dalles, herhalde bunu sizden gizlediler:

Size tanesini 23 sente sattıkları asker

mevcuttu üniformanızı giymeden önce de, mevcuttu otomotiksiz filan,

mevcuttu sadece insan olarak mevcuttu, tuhafınıza gidecek,

mevcuttu hem de çoktan mı çoktan, daha sizin devletinizin adı bile konmadan.

Mevcuttu, işiyle gücüyle uğraşıyordu, mesela, Mister Dalles,

yeller eserken yerinde sizin New-York'un, kurşun kubbeler kurdu o

gök kubbe gibi yüksek, haşmetli, derin.

Elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek.

Hali dokur gibi yonttu mermeri,

ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına

ebemkuşağı gibi attı kırk gözlü köprüleri.

Dahası var Mister Dalles,

sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz, zulüm gibi,

hürriyet gibi, kardeşlik gibi sözlerin, dövüştü zulme karşı o,

ve istiklal ve hürriyet uğruna ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek,

ve yarin yanağından gayri her yerde, her şeyde, hep beraber,

diyebilmek için, yürüdü peşince Bedreddin'in

O, tornacı Hasan, köylü Mehmet, öğretmen Ali'dir.

Kaya gibi yumruğunun son ustalığı: 922 yılı 9 eylülüdür.

Dedim ya Mister Dalles,

Herhalde bütün bunları sizden gizlediler, ucuzdur vardır illeti.

Hani şaşmayın, yârin çok pahalıya mal olursa size,

bu 23 sentlik asker, yani benim fakir, cesur, çalışkan, milletim,

her millet gibi büyük Türk milleti. (1953)

Ayrıca yine Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinin son bölümünde de 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan bir kısım bulunmaktadır.

İŞTE O ŞİİR:

“...Sonra.

Sonra, 9 Eylülde İzmir’e girdik

ve Kayserili bir nefer

yanan şehrin kızıltısı içinden gelip

öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya,

Güneyden Kuzeye,

Doğudan Batıya,

Türk halkıyla beraber

seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz’i.

Ve biz de burda bitirdik destanımızı.

Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap,

Türk halkı bağışlasın bizi,

onlar ki toprakta karınca,

suda balık,

havada kuş kadar

çokturlar;

korkak,

cesur,

cahil,

hakim

ve çocukturlar

ve kahreden

yaratan ki onlardır,

kitabımızda yalnız onların maceraları vardır…”

Nazım Hikmet - Kuvayi Milliye