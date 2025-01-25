Süper Lig'in süper maçı! 9 gol nefesleri kesti

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında, Alanyaspor GAİN Park’ta Başakşehir’i ağırladı. 9 gollü nefes kesen maçta kazanan taraf ev sahibi oldu. Alanyaspor 4 yediği maçta 5 atarak kazanmasını bildi.

TAM 9 GOL ATILDI

Alanyaspor'un gollerini 13. dakikada Cordova, 23. dakikada Yusuf Demir, 80. dakikada Richard, 82. dakikada Agusto ve 90+2. dakikada Hadergjonaj kaydetti. Başakşehir'in golleri ise 20. dakikada Deniz Türüç, 29, 90+6. dakikalarda Piatek ve 57. dakikada Crespo'dan geldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

13’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Richard orta sahada baskıyla kazandığı topu ceza sahası önünde bulunan Cordova ile buluşturdu. Cordova’nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

20’nci dakikada Başakşehir FK beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta Piatek'in arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1

23’üncü dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir’in vuruşu ağlara gitti: 2-1

29’uncu dakikada Başakşehir FK tekrardan skoru beraberliğe getirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Keny'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu iyi takip eden Piatek topu boş kaleye attı: 2-2

57’nci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Merkezden yapılan atakta Davidson'un şutu savunmadan dönerken, dönen topa ceza sahası dışarısından sert vuran Crespo topu ağlarla buluşturdu: 2-3

80’inci dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine gönderdiği topla arka direkte buluşan Richard'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-3

82’nci dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-3

89’uncu dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Augusto’nun ortasında topa yükselen Efecan Karaca kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle yere düştü. Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

90+1’inci dakikada Alanyaspor penaltı vuruşuyla 2 farkla öne gençti. Penaltı noktasında topun başına geçen Hadergjonaj topu sağ köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 5-3

90+5’inci dakikada Başakşehir FK’da Kemen’in ceza sahasına gönderdiği ortasında topu kontrol etmek isteyen Piatek, Lima’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.

90+7’de Başakşehir FK skoru 1’e indirirken beyaz noktada topun başına geçen Piatek topu sağ köşeye gönderdi: 5-4