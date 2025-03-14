9 golün atıldığı maçın galibi Macarthur oldu

Macarthur, maça hızlı başladı ve henüz 9. dakikada 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Chris Ikonomidis ve Kealey Adamson’ın golleriyle konuk ekip büyük bir avantaj elde etti. Ancak ev sahibi Adelaide, ilk yarının sonuna kadar tam üç gol buldu. 13. dakikada Austin Ayoubi farkı bire indirdi, beş dakika sonra kaptan Ryan Kitto’nun enfes vuruşuyla beraberlik geldi. 42. dakikada Stefan Mauk’un uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluşunca, Adelaide devreye 3-2 önde girdi.

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İKİNCİ YARIDA TEMPOLU OYUN VE ÜST ÜSTE GOLLER

İkinci yarının başlamasıyla birlikte maçta tempo yine düşmedi. 53. dakikada Macarthur’un tecrübeli orta saha oyuncusu Luke Brattan skoru 3-3’e getirdi. Dört dakika sonra Marin Jakolis, Peter Makrillos’un asistiyle takımını tekrar öne geçirdi. Ancak Adelaide pes etmedi. 73. dakikada Archie Goodwin savunmada yapılan hatayı affetmeyerek skoru 4-4 yaptı.

Macarthur’a galibiyeti getiren gol 83. dakikada geldi. Brattan, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve mükemmel bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakarak skoru 5-4’e taşıdı. Adelaide son dakikalarda eşitlik golünü bulduğunu düşündü ancak Luka Jovanovic’in kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Macarthur, zorlu Adelaide deplasmanında aldığı galibiyetle play-off umutlarını canlı tutarken, Adelaide üst üste ikinci haftada sahasında bol gollü bir beraberliği kıl payı kaçırdı.