9 gülek buğday, kurban bayramı ve iklim kanunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına dar gelirli bireylere katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi” başlatıldı.

Konuyla ilgili siyasi tartışmalarda daha çok, “Bahçeli, halkın ekmeğe muhtaç hale getirildiği düşüncesiyle bir uyarıda bulunmuş oldu” yorumu yapıldı...

Yalnız, evde ekmek yapmak için buğdayı önce un haline getirmek gerekir. Bunun için de değirmen lâzım. Eski taş değirmenler şimdi antika olarak saklanıyor... Yine de bazı ilçe merkezlerinde bir tane de olsa değirmen var. Un fabrikaları ise bu tür küçük işlerle uğraşmaz...

***

Gülek, 32 kilograma karşılık gelen ve genellikle arpa, buğday gibi tahıllarda kullanılan ağırlık birimidir. Tabii şimdi buğday veya un için 25 ve 50 kiloluk çuvallar kullanılıyor... Gülek olarak kullanılan 32 kilo buğdayı alacak ölçüde ahşap kovalar geçmişte kaldı...

Külek ise bal, yoğurt, yağ, pekmez, süt, peynir gibi gıda maddelerini saklamaya ve taşımaya yarayan ahşap bir kovadır.

Doğu Karadeniz’de “külek kafalı” deyimi “boş kafalı” anlamında kullanılır.

Ekmek ile ilgili bir tartışma da Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın Habertürk’teki bir programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim Türkiye’de 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.” sözleriyle başlamıştı

Kolivar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini ve devleti aşağılamak" suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı...

***

Bahçeli’nin kampanyasında belirtilen "Askıda 9 Gülek Buğday”, 288 kilo ediyor... Buğdayın kilosu 12 lira... Toplamda 3456 lira ediyor...

Ekmeğin 200 gram olduğunu varsayalım. Her öğün yarım ekmek yeseniz, günde 300 gram eder. 365 gün ile 300 gramı çarparsanız 109.5 kilo eder... Her öğün bir ekmek yeseniz yılda 219 kilo yapar...

Bu durumda 288 kilo buğday, una çevrilebilirse, dört kişilik bir ailenin altı-yedi aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilir...

Yalnız, dünyada gelişmiş ülkeler, yılda kişi başına 100 kilonun üstünde et tüketiyor. Türkiye’de bu oran 38 kilo civarında! Tabii bunlar ortalama rakamlar... ABD’de yıllık kişi başı et tüketimi 124 kilo. Yani günde 340 gram et yiyorlar.

Yıllar önce, 1993’te Türklüğün Yeni Dünya Düzeni adlı kitabımda hatırlatmıştım; “Türkler, protein ağırlıklı beslenen bir milletti... Öyle ki, Göktürkler av eti dışında başka bir yiyecekle beslenmeyi fakirlik sayardı, sakatat denilen iç organları yemezdi. Oğuz Kağan 24 torununa, devleti ve ülkeyi teslim ederken, hayvanın nasıl ve kimler tarafından kesilip parçalanacağını, hangi parçayı kimin alacağını bile belirlemişti... Destanlarda, şölenler için dağ gibi et yığıldığından, göl gibi kımız sağıldığından söz edilir... Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’daki hastalar için Balkanlara özel avcılar gönderilmesini, hastaların av eti ile beslenmesini istemiştir...”

Şunları da eklemiştim:

“Bugün Türk Milleti ota mahkûm edilmiştir... Otlar hormonla yetiştirildiğinden, hayvanlar da bu hormonlu bitkilerle beslenmekte, dolayısıyla, proteinin protein değeri kalmamaktadır. Diğer taraftan, kolestrol bahanesiyle, millet adeta et yememeye teşvik edilmektedir!”

***

Aradan geçen 32 yıl içinde Türkiye’de tarıma, genetiği değiştirilmiş kısır tohumlar sokuldu, şeker fabrikaları kapatıldı, yerine kanserojen mısır şurubu kullanılmaya başlandı. Hayvancılık planlı olarak çökertildi. Şimdi de küreselcilerin dayattığı İklim Kanunu ile tavuk beslemek dahil hayvancılığa sınırlama getiriliyor. Konya’da uygulamaya başladılar bile...

Küreselciler, bu uygulamalarla “siz sağlıklı et yemeyin ki zekânız gelişmesin” demiş oluyor! Kurban bayramı, tarihin en eski “askıda et” projesidir ama onu da yasaklamak istiyorlar!