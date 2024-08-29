9 gündür kayıp olan Narin ile ilgili yeni gelişme. Adli Tıp açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
9 gündür kayıp olan Narin ile ilgili yeni gelişme. Adli Tıp açıkladı

Diyarbakır'da 9 gündür kayıp olan Narin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı test sonucuna göre, Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Arama çalışmaları İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekipleri tarafından yürütülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9. gününde sürüyor.

YÜZLERCE KİŞİ NARİN'İ ARIYOR

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

ADLI TIP’TAN RAPOR ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Ağabeyin kolundaki ısırık izine burada DNA testi yapıldı. Ancak kesin bir bulguya ulaşılamadı. 18 yaşındaki ağabey, İstanbul'dan yeniden Diyarbakır'a götürüldü.

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