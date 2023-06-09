9 Haziran Cuma TV yayın akışında ne var? 9 Haziran Cuma bugün hangi diziler var?

9 Haziran Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 9 Haziran Cuma yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 9 Haziran Cuma TV yayın akışında ne var? 9 Haziran Cuma bugün hangi diziler var?

9 Haziran Cuma TV yayın akışında ne var? 9 Haziran Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 9 Haziran Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Haziran Cuma hafta sonuna doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Haziran Cuma kanallarda ne var? 9 Haziran Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Haziran Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Haziran Cuma televizyonda ne var? 9 Haziran Cuma bugün hangi diziler var?

9 HAZİRAN CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

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