9 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: DHA
9 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde, IŞİD terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, IŞİD silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 1 tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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