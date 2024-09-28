9. Karadeniz Kitap Fuarı açıldı

Samsun'da, 250 yayınevi ve STK ile 280 yazarın katılacağı 9. Karadeniz Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Karadeniz 9. Kitap Fuarı, 28 Eylül-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlere ev sahipliği yapacak. Fuarın açılış töreni bugün Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Vali Tavlı: "250 yayınevi ve STK ile 280 yazarın katılacağı fuara rekor katılım bekliyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "9 gün sürecek olan 9. Karadeniz Kitap Fuarı'nda yazarlarla buluşma ve bir sürü kültürel etkinlik gerçekleşecek. Bir kitabın sayfalarını çevirmek, yeni bir dünyanın da kapılarını aralamaktır. Bilgiye giden en önemli kaynaklardan birisi olan kitaplar, bilgimizi geliştirirken farklı bakış açısı kazanmamızı ve farklı değerler ve kültürlerle tanışmamızı da sağlar. Samsun'umuzun bu değerli organizasyona düzenli olarak ev sahipliği yapmasından mutluyuz. Bu fuar kitap okumanın bir görev olarak değil, hayatın bir parçası, hobi olarak görülmesi ve en yakın dostlarımız noktasına gelmesinde de çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu yıl 250 yayınevi ve STK ile 280 yazarın katılacağı fuarın rekor katılım ile ilgiyle takip edileceğine inanıyorum. Kitap okuyan bir neslin her alanda başarılı olacağına ve Türkiye Yüzyılı inşasına da katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Başkan Doğan: "10. Kitap Fuarı'nda uluslararası yayınevi ve yazarları konuk edebiliriz"

Bir sonraki fuarın daha kapsamlı olması için şimdiden çalışma başlatacaklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kitap Fuarı sadece Samsun'un değil, Karadeniz'deki tüm illere bugünden başlayacak bir ev sahipliğimiz olacak. İnşallah herkesin mutlu olarak ayrıldığı bir ev sahipliğini yaparız. Belediye olarak öğrencilerin ücretsiz taşınması, Odak Samsun aracılığıyla yine ilçedeki öğrencilerin fuara ücretsiz taşınması hizmetini de sunacağız. Amacımız ulaşımdan bahane olmasın, herkes rahat bir şekilde fuara gelsin. Herkesin fuara gelip kitaplarla buluşmasını, yazarlarla görüşmesini, kültürel etkinliklere katılmasını çok istiyoruz. Fuar inşallah daha da büyüyerek devam eder. Uluslararası yayıncıları da konuk etiğimiz, yabancı yazarları imza günleriyle konuk ettiğimiz günleri de 10. Karadeniz Kitap Fuarı'nda inşallah yaparız. Bu şekilde bir formatlamının çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HIZIR: "KİTAP, MEDENİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ AYAĞIDIR"

Kitapların Türk Medeniyeti için en önemli argümanlardan biri olduğuna değinen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "Düzenlenen diğer ihtisas fuarlarının yanında Kitap Fuarının ayrı bir değere sahip olduğu inancındayım. Öğrenmenin, bilgiyi paylaşmanın ve hatta ötesinde bilgiyi çoğaltmanın ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçek. Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, önde gelen yazarlarıyla bilginin en yüksek seviyede paylaşılacağı dolu dolu geçecek bir dokuz gün var önümüzde. Aslında hepimiz hala öğrenciyiz. Öğrenmenin sonu yok. Çünkü, kitap okumayan bir toplumun okuma yazma bilmeyenlere karşı bir üstünlüğü mevzubahis dahi olamaz. Okuma yazmayı bilmek değil, okumaktır asıl olan. Yani kitap, medeniyetimizin en önemli ayağıdır. Bilginin gücüne inanan biri olarak bugün bu organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum" şeklinde konuştu.

Ak: "Çocuklarımız okuduğunu anlamada 70 ülke arasında 40. sırada"

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise açılışta yaptığı konuşmada, "OECD'nin düzenlediği ve 15 yaş çocukların katıldığı PISA Sınavında çocuklarımız 70 ülke arasında okuduğunu anlamada 40. sırada yer aldı. Eğitimde başarının temeli aslında okumak. Okuma kültürünü geliştirdiğimiz anda çocuklarımız kendiliğinden hayatlarını kitaba ekliyorlar. Eğitim öğrenim hayatlarında da çok daha başarılı oluyorlar. Bu nedenle fuarların önemi de karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Samsun şehri ile çevresinin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.