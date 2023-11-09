İzleyiciler 9 Kasım Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Kasım Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Kasım Perşembe TV yayın akışında ne var? 9 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Kasım Perşembe yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Kasım Perşembe TV yayın akışında ne var? 9 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var?

9 KASIM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

22:00 Bir Derdim Var

00:30 Bir Derdim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım