9 katlı apartmanda yangın

Olay, kent merkezindeki Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59'uncu Sokak'ta bulunan 9 katlı apartmanın en üst katında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Emin Gülcü'ye ait dairede, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının ardından daire kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.