9 katlı apartmanda yangın

Kaynak: DHA
9 katlı apartmanda yangın

Sivas'ta 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, kent merkezindeki Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59'uncu Sokak'ta bulunan 9 katlı apartmanın en üst katında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Emin Gülcü'ye ait dairede, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

sivasta-9-katli-apartmandaki-yangin-son-470001-138925.jpg

Yangının ardından daire kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Son Haberler
9 katlı apartmanda yangın
9 katlı apartmanda yangın
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama