9 katlı binada korkutan yangın

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehr-i Altun Siteleri A Blokun 4. katında yangın meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katında Mahmut Özmercan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa zaman içinde büyüyerek evi tamamen sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangında binada oturan ve dumandan zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.