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9 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 9 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 02:44
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9 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı

9 kente ''sarı'' ve ''turuncu'' uyarı
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Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 9 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre; Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 7 kenti de sarı kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Kıyı Ege ve İstanbul ile Tekirdağ'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Balıkesir

Sarı kodla uyarılan iller: Adana, İstanbul, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aydın, Hatay, Tekirdağ

9 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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