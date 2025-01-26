9 kişi kaldı 3 puanı aldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
9 kişi kaldı 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig’de Fatih Karagümrük, sahasında Çorum FK’yi 1-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, 1’inci Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı tek golle geçti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 38 yaptı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

1’inci Lig’in 21’inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çorum FK’yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede Erdem Mertoğlu düdük çaldı. Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ile Ogün Kamacı üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük tek golle kazandı. Fatih Karagümrük’e galibiyeti getiren golü 23’üncü dakikada Daniel Johnson kaydetti.

MAÇI KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 48’inci dakikasında Fatih Karagümrük’te Wesley, 71’inci dakikada ise Daniel Johnson kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 38 yaptı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

giok3rbacaa4hr3.jpg

Son Haberler
Bunu yapan yandı! Rekor para ve hapis cezası geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı
Bunu yapan yandı! Rekor para ve hapis cezası geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı
9 kişi kaldı 3 puanı aldı!
9 kişi kaldı 3 puanı aldı!
Eyüpspor Bodrum'dan mutlu dönüyor
Eyüpspor Bodrum'dan mutlu dönüyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat verdi: Kamuoyuna çarpıcı bilgiler açıklayacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat verdi: Kamuoyuna çarpıcı bilgiler açıklayacak
Fenerbahçe Göztepe maçı 11'leri belli oldu
Fenerbahçe Göztepe maçı 11'leri belli oldu