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Erzurumspor 9 kişilik Denizlispor'u 1-0'la geçti

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Muzaffer Bilazer'in yönetimindeki Erzurumspor FK ile Mesut Bakkal'ın ekibi Denizlispor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:20
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9 kişi kalınca Denizlispor, Erzurumspor'a diş geçiremedi

Erzurumspor 9 kişilik Denizlispor'u 1-0'la geçti
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Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+3'de Aaron Olanare'nin ayağından geldi. Konuk ekip Denizlispor'da 10. dakikada Leo Schwechlen ve 45+6. dakikada Gökhan Süzen kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber ligdeki ilk galibiyetini alan Erzurumspor puanını 6'ya yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Denizlispor evinde Pendikspor'u konuk edecek.

 

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