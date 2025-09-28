9 kişilik Gençlerbirliği Kayseri'den puan çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ligin dibinde yer alan iki takımın mücadelesinde Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapayan Ankara ekibi Koita'nın 50, Tongya'nın 70'te gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı. 90+1'de Kayserispor beraberlik golünü buldu ve karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ligin son sıralarındaki iki ekipten Kayserispor ve Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Gençlerbirliği 26'ıncı dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçti. Devreyi 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi ikinci yarıda Koita'nın 50, Tongya'nın ise 70'de gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kaldı.

Son dakikalara kadar skoru korumayı başaran Gençlerbirliği Kayserispor'un 90+1'de Tuci ile bulduğu gole engel olamadı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e, Gençlerbirliği ise 4'e yükseltti.

