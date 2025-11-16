Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcuların ödülleri, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 9. Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye çapında 1 milyon 700 bini aşan lisanslı sporcu sayısına ulaşan satranç sporunun en prestijli organizasyonlarından olan turnuva, bu sene de yoğun katılım ile zeka, strateji ve dostluk dolu geçti. Turnuvada bu yıl 44’ü yabancı, 316’sı ise Türkiye’nin 34 ilinden gelen toplam 360 sporcu yarıştı. Uluslararası arenada ve tüm ülkede ses getiren turnuvada, 31 ünvanlı sporcu da yeteneklerini sergilerken, İran’dan katılım sağlayan IM Arash Tahbaz ise GM normu çıkardı.



TOPLAM 905 BİN 500 TL ÖDÜL VERİLDİ

Zekanın strateji ile buluştuğu turnuvada, farklı kategorilerde yarışan ve başarı elde eden sporculara toplam 905 bin 500 TL ödül verildi. A kategorisi sıralama ödüllerinde 1’inciliği Meylis Annaberdiyev, 2’nciliği Arash Tahbaz ve 3'üncülüğü Aryan Gholami elde etti. B kategorisinde ise Can Yardımcı 1’inci, Maxim Chetverik 2’nci ve Abdollah Elahi 3’üncü oldu. C kategorisinde 1’inciliği Ufuk Atbas, 2’nciliği Mert Şahin, 3’üncülüğü ise Naz Mercan Fidan kazandı. D kategorisi sıralama ödüllerinde ise Seren Demirok 1’inciliği, Enes Kayhan 2’nciliği, Batuhan Çekmez 3’üncülüğü elde etti.



Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faruk Aydın, Türkiye Satranç Federasyonu Antrenörler Kurulu Başkanı Engin Yaşar Işık ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu takdim etti.



“SATRANÇ SPORUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Turnuvaya katılan herkesten olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selam ve sevgilerini ileten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, satranç sporuna büyük önem verdiklerini dile getirdi. Sporcuların turnuvadan memnuniyetinin yüksek olduğunu ifade eden Gökayaz, “Sizleri Mersin’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de bu turnuvanın en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm katkıyı sunmak istiyoruz. Başarılı olan sporcularımıza tebriklerimizi sunuyor ve tüm sporcularımıza bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.



“BU TURNUVA İLE SATRANCIN NE KADAR BİRLEŞTİRİCİ BİR SPOR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLADIK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna büyük destek ve kıymet verdiğini aktaran Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, turnuvanın başarısına dikkati çekti. Satranç sporunun içinde barındırdığı değerlere değinen Dikeç, “Bu güzel organizasyon boyunca sergilenen dostluk, centilmenlik ve yüksek mücadele azmi, satrancın ne kadar özel ve birleştirici bir spor olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Turnuvamızın hayata geçirilmesinde büyük katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Genel Sekreterimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Turnuvaya katılarak zekalarını, emeklerini ve sabırlarını ortaya koyan tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay da ödül takdimi sonrasında yaptığı konuşmada turnuvanın başarıyla tamamlanmasını kutlayarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.



SPORCULAR GELECEK SENE İÇİN GÜN SAYIYOR

A kategorisinde birinciliği elde eden Meylis Annaberdiyev, turnuvada yarışmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Böyle güçlü bir turnuvaya 19 ülkeden iyi satranç sporcuları, unvanlı büyük ustalar geldi. Bu turnuvada şampiyon olmak bana nasip oldu. Biz her seneyi iple çekiyoruz. Umarım her sene böyle devam eder. Emeği geçen herkese, en büyük paya sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne tüm satranç severler ve kendi adıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Turnuvadan üç ödülle birden ayrılan Kayla Nil Zeybek, “Turnuvada çok eğlendim ve gerçekten sevdiğim bir turnuva oldu. Geçen seneye göre çok daha gelişmiş bir turnuvaydı. Bu turnuva için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.



C kategorisinde 7’nciliği ve En İyi Kadın Sporcu kategorisinde 3’üncülüğü elde eden Fatma Nisa Çelik de “Turnuva çok eğlenceli ve öğreticiydi. 9’uncusu düzenleniyor umarım 10’uncusu da düzenlenir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bu turnuva için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.