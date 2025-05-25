9 metro hattında seferler uzatıldı

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek olan tören dolayısıyla M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarında seferler gece 01.30’a kadar devam edecek.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın kutlamaları nedeniyle sefer programında özel bir düzenlemeye gidildiği belirtildi. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek kutlama etkinliği sırasında artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla sefer saatlerinin gece yarısından sonraki saatlere kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleşecek kutlama için kapsamlı bir ulaşım planının hazırlandığı ve vatandaşların sefer saatlerindeki değişiklikleri göz önünde bulundurmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

9 METRO HATTINDA SAATLER UZATILDI

Metro İstanbul, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı hatlarında sefer sürelerini gece 01.30’a kadar uzattı. Aynı düzenleme M2 Yenikapı-Hacıosman hattı için de geçerli oldu. Bunun yanında M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 hatlarında da seferler gece geç saatlere kadar devam edecek şekilde ayarlandı. Böylece toplam dokuz metro hattının hizmet saatleri kutlama sebebiyle genişletilmiş oldu.

METRO İSTANBUL’DAN GALATASARAY’A KUTLAMA MESAJI

Metro İstanbul, resmi açıklamasında Galatasaray’ın şampiyonluk başarısını tebrik etti. Paylaşımda, “Galatasaray’ı ve taraftarlarını tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.